ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile ilişkiye girdiğini iddia eden +18 Film Yıldızına 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Trump, daha önce Stormy Daniels isimli kadınla birlikte olduğunu reddetmişti, ancak davayı susması için yaptığı anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı öğrenildi.

Stormy Daniels isimli +18 Film Yıldızı kadın, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Trump’un Kasım 2016’daki başkanlık seçiminden önce yaşadıkları ilişkiyi gizli tutması için kendisine bir anlaşma imzalattığını söylemişti. Gizlilik sözleşmesini Trump’un imzalamadığın bu nedenle de sözleşmenin geçersiz olduğunu söyleyen kadın, Trump’a dava açmıştı.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE DAVA AÇTI

Stormy Daniels’ın bu hamlesinin ardından harekete geçen Trump’ın avukatları, kadının gizlilik sözleşmesini 20 kez ihlal ettiği gerekçesi ile 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

MEDYADA UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Stormy Daniels, 2016 yılının başkanlık seçimleri öncesi ortaya çıkmış ve Trump ile 2006 yılında birkaç ilişki yaşadıklarını söylemişti. Dünya basınında bu konu uzun süre gündem olsa da Trump bu iddiaları sürekli olarak reddetmişti.

HEM İLİŞKİYİ REDDEDİP HEM DAVA AÇTI

İşin ilginç yanı ise Trump, bu ilişkiyi reddettiği halde +18 Film Yıldızına aralarında yapılan gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesi ile dava açtı. Stormy Daniels’ın avukatı Michael Avenatti’yi de isyan ettiren bu detay oldu.