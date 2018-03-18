Türklüğün şanlı destanı Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında bir kamu spotu hazırlandı. ‘Birileri Var’ temalı afişte Çanakkale Savaşı’ndaki bir çocuk asker ve Trabzon’da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül aynı kareye alındı.

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılına özel hazırlanan ‘Birileri Var’ sloganıyla Çanakkale şehitlerine özel film ve beste yapıldı. Hazırlanan kamu spotunda birçok ünlü isim yer aldı.

ÇANAKKALE ZAFERİNE HER YIL FARKLI TEMA

Kültür Bakanlığı ve Çanakkale Savaşlar Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın aldığı kararla bu yıl 103. yıldönümü kutlanan Çanakkale Zaferi’nin bu yıl kamu spotu altında kutlanacağı öğrenilirken Türkün şanlı destanını simgeleyen bu önemli zaferin her yıl farklı bir temayla kutlanmasına karar verildiği açıklandı. Bu sayede Çanakkale Zaferi kutlamalarının her yıl farklı noktalara dikkat çekeceği ve toplumda farkındalık yaratacağı belirtildi.

103. YILDÖNÜMÜ İÇİN FİLM HAZIRLANDI

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü için hazırlanan filmde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın darbeyi püskürttüğü konusu yer alırken aynı şekilde Türkiye tehdit altında kaldığında yine halkın tek vücut halinde olacağı vurgulandı.

ÇANAKKALE’NİN ÇOCUK ASKERİ VE ŞEHİT EREN BÜLBÜL AYNI KAREDE

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi’ne ait olan bazı fotoğraflar yayınladı. Kültür Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan bu fotoğraflarda henüz 15 yaşında Trabzon Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Çanakkale Savaşı’nda gönüllü bombacı asker olan bir çocuğun fotoğrafı aynı karede yer aldı.