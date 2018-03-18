Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü’nün 18 ay erken biteceğini ve 18 Mart 2022’de açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış tarihini verdi. Bitiş tarihi normalde 2023 olan köprünün yapılan son görüşmeler sonrasında 18 ay erken bitirileceğini ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022 tarihinde açılmış olacağını söyledi.

‘İSTİKLAL MÜCADELESİ EŞSİZ BİR DESTANDIR’

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde 1915 Çanakkale Köprüsü Temel Betonu ile kule kazım töreninde Çanakkalelilere seslenen Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri yad ederek sözlerine başladı. ‘İstiklal mücadelesi eşsiz bir destandır’ diyen Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin Kurtuluş Savaşına verdiği cesaret sayesinde Osmanlı’nın yeniden filiz vermesine neden olduğunu söyleyen Erdoğan, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 AY ERKEN AÇILIYOR

Konuşmasında, 2023, 2053 ve 2073 vizyonlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan tam 103 yıl önce Çanakkale’de yazılan büyük destana değinerek hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve yapım aşamasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü projelerini dile getirerek tarihe damga vurmak için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Geride bıraktığımız yıl temeli atılan ve birçok açıdan rekorların köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 ay erken biteceğini ve normalde 2023 yılında açılması planlanan köprünün 2022 yılında açılacağının müjdesini verdi.