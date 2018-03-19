Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu için önemli açıklamalarda bulundu. Dün, İstanbul’da güneşli hava yerini yağmura bırakmıştı. Meteoroloji’den yapılan uyarıda, İstanbul’da yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği, yer yer rüzgarın da şiddetinin artacağı belirtildi. İstanbul’da güneş ise sadece Çarşamba günü yüzünü gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul’da bu hafta yağışlı bir hava etkili olacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarında da düşüş beklenirken, İstanbul’da güneş sadece Çarşamba günü görülecek, diğer günler ise yağışlı geçecek.

GÜNEŞ YÜZÜNÜ NEREDEYSE HİÇ GÖSTERMEYECEK

Bugün İstanbul’da 17 derece hava sıcaklığı beklense de hava sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, yer yer de yağışlı olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise Trakya ve İstanbul'un batısında aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Bir haftadan fazla süredir yazdan kalma bir havanın etkili olduğu İstanbul’da bu hafta ise sadece Çarşamba günü güneş yüzünü gösterecek.

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, yurt genelinde hava durumu hakkında da yağış uyarısında bulundu. Yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, Kıyı Ege’de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Denizlerde ise rüzgarın orta şiddetli ve yer yer şiddetli görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesimlerinde hava sıcaklıklarında da 4 ile 6 derece arasında düşüş bekleniyor. Ülkemizin diğer bölgelerinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik görülmeyecek. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenirken, rüzgar da hafif yönde esmeye devam edecek.