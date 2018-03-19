Kırklareli’nde yaşadığı öğrenilen evli bir kadın komşusunun kendisini başına silah dayayarak ‘Kocandan ayrıl. Artık seçimini yap’ şeklinde sözlerle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Olay, Kırklareli Çekmeköy’de yaşandı. Alınan bilgilere göre, S.A isimli evli bir kadın Jandarma ekiplerine giderek komşusu olduğunu söylediği E.Ö isimli adamın başına silah dayayarak ‘Artık seçimini yap. kocandan ayrıl’ dediğini ve kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

EVİNİN BAHÇESİNDE KAFASINA SİALH DAYAMIŞ

S.A isimli kadının Jandarma ekiplerine başvurarak anlattıkları dehşete düşürdü. E.Ö isimli komşusunun evinin bahçesinde başına silah dayayarak kendisini tehdit ettiğini söyleyen kadın adamın kendisine, ‘Artık seçimini yap. Kocandan ayrıl’ dediğini söyledi.

ADAMIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kadının yaptığı şikayet üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve S.A isimli kadının kendisinin başına silah dayayarak tehdit ettiğini söylediği E.Ö isimli adamı yakalayarak gözaltına aldıkları öğrenildi. Alınan bilgilere göre, gözaltına alınan komşu E.Ö, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken adamın evinde yapılan aramalarda çıkanlar şaşkına çevirdi. Evde yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildiği öğrenildi. E.Ö’nün evinde bulunan mühimmatlara jandarma tarafından el konulurken jandarmada işlemleri tamamlanan E.Ö’nün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.