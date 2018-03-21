Rusya’da ünlü bir model olan Ekaterina Stetsyuk’un kaldığı otelin 6. katından aşağı atladığı öğrenildi. 6. kattan aşağı kendini bırakan genç modelin şans eseri hayatta kaldığı ancak ağır yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç modelin cinsel ilişki teklifini reddettiği bir iş adamının kendisine tecavüz etmeye kalkması sonucunda kendini boşluğa bıraktığını söylediği ortaya çıktı.

Olay, Dubai’de meydana gelirken 22 yaşında olan ve Rusya’da kendi alanı içinde ünlü bir model olan Ekaterina isimli kadın kendisini cinsel ilişkiye zorladığını söylediği iş adamı yüzünden kaldığı otelin 6. katından kendini boşluğa bıraktı. İddialara göre, otelde 6. kattaki odada kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunan iş adamının teklifini reddetmesiyle adamın kendisine tecavüz etmeye kalktığı ve bunun için otelin camından aşağıya atladığı belirtildi.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Cinsel ilişki teklifini reddettiği iş adamı tarafından tecavüz edilmek istenen Rus modelin adamdan kaçarak kurtulmak isterken otelin 6. kattaki odasının camından aşağı atladığı ve omurgasının kırılmasına rağmen şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi. Öte yandan ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç modelin annesi de kızının ABD’li bir iş adamı tarafından boğazına bıçak dayanarak tehdit edildiğini iddia etti. Camdan atlayan ve birkaç omurgası kırılan genç model şans eseri hayatta kalırken şu anda tedavi altında tutulduğu ve hareket edemediği öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com