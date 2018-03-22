Çiftlik Bank dolandırıcılığında her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a para yatıranlar arasında binlerce asker olduğu ortaya çıktı. Çiftlik Bank tarafından dolandırılanlar arasında geçtiğimiz yıl Hakkari’de şehit düşen askerlerimiz de var.

Türkiye'nin günlerdir 500 milyon liralık Çiftlik Bank vurgununu konuşuyor. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, 80 bin kişiden milyonlarca lira para toplayarak kaçarken, ardında kalan mağdurlar arasında çok sayıda askerin de olduğu belirlendi.

BİNLERCE ASKERİ DE DOLANDIRDI

Çiftlik Bank sistemine TSK'daki uzman çavuş ve astsubay rütbesinde onlarca askerin de dahil olduğu ortaya çıktı. TSK’daki mağdur asker sayısının binlerce olduğu öğrenilirken, dolandırılan askerler arasında geçtiğimiz yıl Hakkari’de şehit düşen bir askerimiz de var.

KIZININ GELECEĞİ İÇİN YATIRMIŞ

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in de Çiftlik Bank mağdurları arasında olduğu ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuşun 1 yaşındaki kızının geleceği için kazancının bir bölümünü Çiftlik Bank’a yatırdığı öğrenildi. Şehidin bir silah arkadaşı ise bu sisteme kendisinin de para yatırdığını, geçtiğimiz aya kadar çektiklerini ancak, bundan sonra ne olacağını bilmediklerini söyledi. Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenilen asker, TSK’da binlerce Çiftlik Bank mağduru askerin olduğunu dile getirdi.