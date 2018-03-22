﻿ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Etmişti! Zuhal Olcay’a Verilen Ceza Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Etmişti! Zuhal Olcay’a Verilen Ceza Belli Oldu

Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, şarkı söylemek için sahne aldığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti. Zuhal Olcay’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 10 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Etmişti! Zuhal Olcay’a Verilen Ceza Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret Etmişti! Zuhal Olcay’a Verilen Ceza Belli Oldu Tarih: 2018-03-22 Saat: 14:22:22
Güncelleme : 2018-03-22 14:22:22

Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, şarkı söylemek için sahne aldığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti. Zuhal Olcay’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 10 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Ekranların sevilen yüzü olan ünlü oyuncu Zuhal Olcay, bir süre önce sahne aldığı mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmesi suçundan yargılanmaya başlamıştı. Olcay’ın cezasının belli olduğu ve hakaret suçundan 10 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ŞARKI UYARLAMIŞ

Ünlü oyuncu sahne aldığı bir mekanda iddialara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarladığı şarkıyı söyledi. bu şarkı sonrasında yaptığı el hareketiyle gündeme gelen ve hakkında Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret suçlamalarıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenilmişti. Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCEDEN DE SABIKASI VARMIŞ

Alınan bilgilere göre, İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen dava sonucunda, Zuhal Olcay mahkeme tarafından suçlu bulundu. Olcay’ı suçlu bulan mahkeme ünlü oyuncuya 1 yıl hapi cezası verdi. verilen 1 yıllık hapis cezası iyi hal indirimi ile beraber 10 aya düşürülürken ünlü oyuncu Zuhal Olcay’ın daha öncede bir kamu görevlisine hakaret ettiği ve bu sebepten sabıkalı olduğu öğrenildi. Mahkeme daha önceden sabıkası bulunan Zuhal Olcay’ın cezasında erteleme yapmadı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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