Ankara’da sokak ortasında meydana gelen cinsel istismar vakası bu kadarına da pes dedirtti. Yaşlı bir adamın sokakta kağıt toplayan bir çocuğu sokak ortasında istismar ettiği görüntüler yoldan geçen bir yolcu tarafından kaydedildi. Mide bulandıran görüntüleri cep telefonuna kaydeden sürücü bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Olay, Ankara’da Esertepe Çambaşı Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokakta kağıt toplayan bir çocuk yanına gelen yaşlı bir adam tarafından istismar edildi. İğrenç anlar o sırada yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

HİÇ KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Kağıt toplayan bir çocuğun yaşlı bir adam tarafından istismara uğradığı görüntüler bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi ve Ankara’nın trafik durumuna dair paylaşımlar yapılan ‘Ankara’da trafik yaşam’ adlı bir grupta paylaşıldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan ve kısa sürede yayılan bu görüntülerde çocuğun sokak ortasında istismara uğradığı sırada etraftakilerin duruma müdahale etmemesi de dikkat çekti.

ÇOCUĞUN YANINA GELİP GÖĞSÜNE DOKUNDU

Bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir adamın kağıt toplayan bir çocuğun yanına yaklaştığı ve yanına geldiği çocuğa bir şeyler söyledikten sonra eliyle göğsüne dokunduğu görüldü. Videonun kısa sürede sosyal medyada yayıldığı öğrenilirken birçok sosyal medya kullanıcısının görüntülere tepki gösterdiği ve çocuğu istismar eden yaşlı adam kadar görüntüleri kaydeden ancak olaya tepkisiz kalan araç sürücüsü de tepki aldı.