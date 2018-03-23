Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıda, özellikle Marmara Bölgesi’nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Bu hafta yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Ege kıyılarında sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınları görülebilir.

Bu sabah İstanbul ve İzmir’de araçlarına binmek isteyen vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Bu kentlerde toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Vatandaşlar şaşkınlıkla bu durumu karşılarken, en çok oto yıkamacılar bu durumdan memnun oldu.

OTO YIKAMACILAR BAYRAM ETTİ

Bazı vatandaşlar otomobillerinin üstünü çamur kaplı görüp kendi imkanları ile temizlerken, bazıları ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Suat Üstündağ isimli vatandaş ise uyandığında aracını çamur kaplı gördüğünü ve bunun insanlara zararı olup olmadığını bilmediğini belirtti. Oto yıkamacılar ise daha sabah saatlerinde bile çok sayıda müşterinin gelerek araçlarını yıkattığını dile getirdi.

METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ UYARI

Bu sabah İzmir ve İstanbul’da yaşanan toz taşınımı hakkında açıklama yapan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bu hadisenin daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldüğünü, ancak lodos nedeniyle Kuzey Afrika topraklarından gelen tozun Türkiye’nin batısına taşındığını belirtti.

YURTTA HAVA DURUMU – 23 MART 2018

Bugün yurtta kapalı bir hava hakim olaak. Hava sıcaklıkları hızla düşerken, Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Ayrıca Trakya bölgesinde de gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülecek. Hafta sonu ise hemen hemen bütün bölgelerde yağış bekleniyor.