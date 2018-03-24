Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu iş yerinde taciz eden 37 yaşındaki Ali K. savunmasında, hemcinslerine karşı cinsel eğilimi olduğunu söyledi ve “İt gibi pişmanım” dedi. İşte detaylar…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde dükkanlarının arka tarafında bulunan oto yıkamacıda çay içen T.U, daha sonra ise içtikleri çay boşlarını oğlu E.U’nun dükkana götürmesini söyledi. 10 yaşındaki oğlu ise bardakları dükkana götürdüğü esnada arkasından gelen oto yıkamada çalışan 37 yaşındaki Ali K., ona cinsel istismarda bulundu ve ardından da kimseye söylememesi için tehdit etti. Ardından da dükkandan çıkan çocuk korkuyla durumu dükkandaki ağabeyine anlattı.

BABASI ÇOCUKLARINI KONUŞURKEN DUYDU

Dükkanda ise 10 yaşındaki oğlunun yaşadıklarını ağabeyine anlatırken duyan baba T.U, bir süre sonra ise oğlunu yanına çağırıp kardeşinin ne anlattığını sordu. Duyduklarına önce inanmayan T.U, daha sonra ise küçük oğluna da durumu sordu ve ondan öğrendikten sonra da farklı bir şey denedi. Oğlunu yeniden oto yıkamacıya gönderen T.U, güvenlik kamerasından da olanları takip etti.

Daha sonra ise oğlunun tacize uğradığını kamera kayıtlarından da gören baba T.U hemen durumu emniyete bildirdi ve şikayetçi oldu. Ardından da gözaltına alınan Ali K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde ise pişman olduğunu söyleyen ali K., "Benim hemcinslerime karşı cinsel eğilimim vardır. E., dükkanıma geldiğinde şeytana uydum. İt gibi pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti ise tacizci şahsa 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.