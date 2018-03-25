Dünya düz ve ben bunu kanıtlayacağım diyerek kendini uzata fırlattığı öğrenilen adam metrelerce yükseklikten yere çakılarak yaralandı. 61 yaşındaki yaşlı adamın cesareti herkesin dikkatini çekti.

ABD’li 61 yaşındaki Mike Hughes isimli adam, ‘Dünya düz ve ben bunu ispat edeceğim’ diyerek kendini kendi tasarladığı roketle gökyüzüne fırlattı. Uzay bilimi hakkında kendi imkanlarıyla bilgi aldığını söyleyen yaşlı adamın cesareti pes dedirtti.

575 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki Mike dünyanın düz olduğunu kanıtlayacağını söyleyerek kendisini California Amboy bölgesi yakınlarında havaya fırlattı. Kendi tasarladığı roketiyle havaya fırlatılan ve tam 575 metre yüksekliğe çıkan Mike’nin metrelerce yükseklikten Mojave çölüne düşerek yaralandığı öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE DENEMİŞ

Her zaman her konuda cesaretli olduğunu söyleyen 61 yaşındaki Mike, 575 metre yükseklikten Mojave çölüne düşerek yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Öte yandan bilime inanmadığını söyleyen yaşlı adamın bilimin sadece kurgudan ibaret olduğunu iddia ettiği ve ‘Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiğini bildiğini ancak bunun bilimle alakalı olmadığını ve formüle dayalı bir şey olduğunu söylediği öğrenildi. 2014 yılında da bu tür bir deneme yaptığı öğrenilen çılgın adamın son denemesinin ardından kendisini uzaya çıkaracak bir roket yapmayı planladığı ve dünyanın düz olduğunu kendi gözleriyle görmek için bu hayalini gerçekleştireceğini söylediği öğrenildi.