Konya’nın Karapınar ilçesinde ‘DKC Hayvancılık’ adlı çok ortaklı bir şirket iflas etti. İflas eden şirket Sütbank sistemindeki üyelerine gönderdiği mesajda, ortaklık kapsamında alınan 553 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek büyük bir şok yaşattı.

Olay, Konya Karapınar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ‘DKC Hayvancılık’ adlı çok ortaklı şirketin iflası sonucunda Sütbank adlı sistemdeki üyelerine ortaklık kapsamındaki 553 büyükbaş hayvanın telef olduğuna dair mesaj gönderdi. Ayrıca şirket yetkililerinin üretimin durmasından dolayı üyelerine kar paylarını şu anda ödeyemeyeceklerini duyurdukları öğrenildi.

ÜRETİME BAŞLANDIĞINDA KAR PAYLARI ÖDENECEK

Konya Karapınar’da yem ve hayvancılık üzerine üretim yapan DCK Hayvancılık adlı bir şirket iflas ettiğini duyurdu. Yaklaşık 1,5 yıl önce çok ortaklı olarak Sütbank adlı bir sistem oluşturan şirketin isteme katılan üyelerine damızlık hayvan alımı için para yatırttıkları ve yatırılan miktar kadar pay sahibi yaptığı öğrenildi. Ancak bu şirketin ortaklık kapsamında olan 553 büyükbaş hayvanın öldüğü yönünde üyelerine mesaj gönderdiği öğrenildi. Yanlış ilaçlama sonucunda hayvanların telef olduğunu söyleyen şirket üretim durduğu için kar paylarının ödenmeyeceğini duyurduğu öğrenildi. Üretime 1 yıl içerisinde yeniden başlayacaklarını ve başlar başlamaz üyelerin kar paylarını ödeyeceklerini duyuran şirketin ortaklıktan çıkmak isteyen kişilerin paralarını en kısa sürede iade edeceği de belirtildi. Sütbank üyeleri şirketin kendilerini dolandırdığı yönündeki şikayetleri üzerine şirket sahibi A.D hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.