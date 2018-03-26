Son dakika haberi… İstanbul Levent’te bir kafeye giren silahlı saldırgan iki kişiye ateş açtı. Saldırgan, iki kişiyi vurduktan sonra kayıplara karıştı.

Beşiktaş Levent'te silahlı bir kişi, bir kafeye girip iki kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan elini kolunu sallaya sallaya kaçtı. Olay yerinde polisin incelemesi devam ediyor.

OLAYDA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bugün saat 11.00 sularında meydana gelen olayda, Kafede bulunan 3 kişi arasında tartışma başladı. Saldırgan tartışmanın ardından silahını çekerek 2 kişiye ateş etti. Yaralılar için olay yerine ambulans sevk edilirken, saldırgan kaçtı. Olay yerinde polislerin incelemesi sürüyor.