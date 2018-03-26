Ünlü televizyoncu acun Ilıcalı, Oda Tv tarafından gündeme getirilen "Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı" haberine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Oda Tv hakkında iftiracı dedi ve gereken hukuki sürecin başladığını duyurdu.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, Oda TV’nin kendisi hakkında gündeme getirdiği "Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı!" iddialarına yanıt verdi. İddialara ateş püsküren Ilıcalı, Oda TV’nin kendisine iftira attığını, konu hakkında yasal sürecin avukatları tarafından başlatıldığını söyledi.

“İFTİRACI ODA TV”

Acun Ilıcalı Instagram ve Twitter hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, kendisinin televizyonculuk ve yapımcılık dışında herhangi bir işinin olmadığını, Oda TV’nin yaptığı hayal ürünü ve uydurma haber ile şahsını karalamaya çalıştığını söyledi. Oda Tv için “iftiracı” ifadesini kullanan Ilıcalı, haberde sürekli Panama’ya gittiğinin iddia edildiğini, ancak en son 5 yıl önce Survivor çekimleri için gittiğini, sonrasında hiç gitmediğini söyledi. Acun Ilıcalı, kendisi hakkında bu ahlaksızca iddiaları gündeme getiren Oda Tv için gereken hukuki işlemi başlattığını da duyurdu.