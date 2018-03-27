Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar sonrasında İstanbul’da saat 16.30 itibari ile hava aniden karardı ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Peki, sağanak yağış ne kadar sürecek? Sağanak yağış hangi illerde ne kadar etkili olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmelerde, sağanak yağış uyarıları arka arkaya gelmişti. Yapılan uyarılar sonrasında saat 16.30’u gösterdiği sıralarda İstanbul’da yağış etkisini göstermeye başladı. Kentte hava bir anda gündüzden geceye dönerken bastıran sağanak yağış vatandaşları olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı öğrenildi.

HAVA GÜNDÜZDEN GECEYE DÖNDÜ

İstanbullular saat 16.30 itibari ile sağanak yağışın etkisi altına girdi. Soğuğun etkisini arttırdığı Mega kentte bastıran sağanak yağışla beraber havanın bir anda gündüzden geceye döndüğü görüldü.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Öte yandan Meteoroloji uzmanları sağanak yağışın iş çıkış saatinde şiddetini daha da arttıracağı uyarılarında bulundu. Vatandaşların özellikle iş çıkış saatlerinde sağanak yağışa karşı çok dikkatli olmaları ve hazırlıklı bulunmaları konusunda uyarılar geldi.

27 MART 2018 BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da 27 Mart 2018 Salı gününde beklenen sağanak yağışın etkisini gösterdiği görülürken hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi. Ankara parçalı ve yer yer çok bulutlu 19 derece olurken Bursa parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir ise parçalı ve çok bulutlu 21 derece olarak belirlendi.