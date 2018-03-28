Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde küçük çocuğu ile bir umumi tuvalete giren kadın, arkasından gelen ve tuvalete giren bir sapığın cinsel tacizine maruz kaldı. Umumi tuvalette cinsel tacizde bulunan sapık ise Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine yollandı. İşte detaylar…

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde umumi tuvalete giren bir kadın, arkasından gelen bir sapığın tuvaletin içinde cinsel tacizine maruz kaldı. Şikayetçi olduğu sapık ise kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine yollandı.

Antalya’nı Manavgat İlçesi’nde bebek arabasında bulunan küçük çocuğu ile tuvalet ihtiyacını gidermek için şehirdeki bir umumi tuvalete giren kadın, büyük şok yaşadı. Onu takip eden ve arkasından kadınlar tuvaletine giren S.A, kadına burada cinsel tacizde bulundu. Ancak kadının direnmesi sonrasında da tuvaletten kaçtı ve o anlar da kameralara yansıdı.

BAŞKA BİR KADINI DAHA TACİZ ETMİŞ

Tuvalette tacize uğrayan talihsiz kadın ise adam kaçtıktan sonra karakola gitti ve şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri ise taciz şikayeti sonrasında bölgedeki güvenlik kameralarını incelerken, tacizcinin S.A olduğunu belirledi ve kısa süre içerisinde S.A’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra Kumköy Mahallesi’nde turizm çalışanı bir kadının da S.A hakkında taciz şikayetinde bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltında ifade işlemleri tamamlanan S.A ise daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı ve cezaevine yollandı.