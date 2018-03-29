Tunca ve Meriç Nehirleri, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu taştı, Edirne felaketin kıyısına geldi. Edirnelileri korkutan bir uyarıyı da meteoroloji yaparken, yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir son dakika açıklaması yaparak, yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. İç ve batı bölgelerde hava sıcaklığını 4 – 12 derece arasında düşmesi beklenirken, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç Nehirleri’nin taştığı Edirne’de panik yaşandı. Kentte tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatılırken, sağanak yağışların da etkili olması ile barajların durumunun ne olacağı merak konusu oldu.

YAĞIŞLAR TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre yağışlar İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde şiddetli olacak. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise bugün toz taşınımı olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında ise bu gece yer yer sis ve pus olayları görülecek.

SICAKLIKLARDA 12 DERECE DÜŞÜŞ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette rüzgarın görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, özellikle Edirne’deki vatandaşların dikkatli olması istendi.