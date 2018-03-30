Çanakkale’de 14 yaşındaki bir genç, “tecavüzcü” diye bağırdığı 17 yaşındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürdü. Silahla vurduktan sonra hıncını alamayan genç, yerde kanlar içinde yatan çocuğun karnına ekmek bıçağı sapladı. İşte detaylar…

Çanakkale’de korkunç bir olay yaşandı! Çanakkale’de iskele meydanının olduğu bir noktada 14 yaşındaki M.İ, ile 17 yaşındaki İ.Ç henüz bilinmeyen bir neden ile tartışma yaşamaya başladılar. Ancak bu tartışma ise daha da büyüyünce 14 yaşında olan M.İ, yanında bulunan silah ile 17 yaşındaki gence iki el ateş etti ve onu vurdu.

YERDE KANLAR İÇİNDE YATARKEN BIÇAKLADI

14 yaşındaki M.İ’nin açtığı ateş sonrasında vurulan ve kanlar içerisinde yere yığılan İ.Ç’yi gören meydandaki vatandaşlar büyük panik ve korku yaşarken, vatandaşların çığlık seslerini ve silah seslerini duyan polis ekipleri ise hemen olay yerine intikal etti.

O anlarda ise 14 yaşındaki M.İ hırsını alamadı ve yerde kanlar içinde yatan gencin karnına bir de ekmek bıçağı sapladı. Daha sonra ise elindeki silahı yere bıraktı ve polis ekiplerine teslim oldu. O sırada ise “tecavüzcü” diye bağırırken, küfür etmeye de devam etti. M.İ, gözaltına alınıp emniyete götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise İ.Ç’nin hayatını kaybettiğini tespit etti ve cesedi savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.