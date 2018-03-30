15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oartaya çıkan detaylarda, FETÖ ele başı Gülen’in örgüt arasındaki kod adının ‘Dayı’ olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması devam ederken örgütün darbe girişimi için hazırlıklara başladığı tarih olan 21 Ocak 2016 tarihindeki yazışmalar ortaya çıktı. FETÖ’den tutuklu olan mahrem imamı Bahadır Köroğlu’nun kimliği henüz tespit edilemeyen bir başka mahrem imamla yaptığı ByLock yazışmalarının deşifre edilmesiyle ilk defa darbe girişiminin firari imamı olan Adil Öksüz’ün adına yer verildiği öğrenildi. Bu bağlamda darbe hazırlıklarının başladığı tarih olan 2016’nın Ocak ayında Amerika’da gerçekleştirilen toplantıda yeni bir sistem oluşturulduğu belirlendi.

FETÖ ELE BAŞI GÜLEN’İN KOD ADI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan deşifre edilen yazışmalarda FETÖ ele başı Gülen için ‘Dayı’ lakabının kullanılması da dikkat çekti. Bu kod adını FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’ün kullandığı belirlenmişti. Aynı zamanda yazışmalarda, 17-25 Aralık’ta yapılmak istenen darbeden de bahsedildiği ve bu darbe girişiminde de 17-25 Aralık’ta olduğu gibi başarısız olunduğunda başlarına geleceklerle ilgili yazışmalar bulunduğu aktarıldı. Söz konusu yazışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kast edilerek ‘1 füzelik iş’ sözlerine yer verildiği öğrenildi.