Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Zerrin Özer, geçmişte tecavüze uğradığını itiraf ederken, bu yüzden bekarete özel bir anlam yüklediğini ve kız çocuklarının evlenene kadar bakire kalması gerektiğini söyledi.

Türk Pop'unun usta isimlerinden Zerrin Özer, yeni single'ı 'Beni Tanıma' ve verdiği 26 kilo ile son dönemlerin en çok konuşulacak isimlerinden. Uzun yıllardan bu yana müzik sektöründe yer alan Özer, Posta gazetesine verdiği röportajda söyledikleri ile gündeme bomba gibi düştü.

“YAŞLANMAYI KABULLENEMİYORUM”

Muhabirin kendisine sorduğu “Yaşlanmakla aranız nasıl?” sorusuna yanıt veren Özer, yaşlanmayı asla kabul edemediğini, geriye dönüp baktığında kendisine “Ben o kadar seneyi yaşamış olamam." dediğini söyledi. Hatta yaşlanma korkusu yüzünden geçmişi konuşan arkadaşlarını hemen susturduğunu söyleyen Özer, içinde kalan ve yapamadığı çok şey olduğunu bu nedenle de yüreğinin sızladığını söyledi.

"KIZ ÇOCUĞU EVLENENE KADAR BAKİRE OLMALI"

Muhabir Özer’e geçmişte uğradığı tecavüzü de sordu. Özer, bunun kendisi için bir travma olduğunu, bu yüzden de bekaretin içinde uhde kaldığını ve ona farklı bir anlam yüklediğini dile getirdi. Bir kız çocuğu olsaydı onu bakire olarak yetiştireceğini, aşırı rahatlığı ve saygısızlığı sevmediğini söyleyen Özer, şu andaki insanların modernlik anlayışını da benimseyemediğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE SON DERECE ÖZGÜRÜM”

Zerrin Özer, Türkiye’nin sın derece özgür bir ülke olduğunu belirterek, ülkede ahlaksızlığın diz boyu olduğunu, özgür olmanın her istediğini yapma hakkını tanımadığını söyledi.