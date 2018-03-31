﻿ Suriye'nin Başka Bir Kenti Daha Ayaklandı! Mehmetçik’e “Bizi de Kurtarın” Dediler

Suriye'nin Başka Bir Kenti Daha Ayaklandı! Mehmetçik’e “Bizi de Kurtarın” Dediler

Suriye’nin Halep kentinde, yüzlerce gösterici bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Daha önce başka ilçelerde olduğu gibi, Halep’te de Türk ordusuna çağrı yapan göstericiler, terör örgütünün zulmünden “bizi de kurtarın” dedi.

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Suriye'nin Başka Bir Kenti Daha Ayaklandı! Mehmetçik’e “Bizi de Kurtarın” Dediler
Suriye'nin Başka Bir Kenti Daha Ayaklandı! Mehmetçik’e “Bizi de Kurtarın” Dediler Tarih: 2018-03-31 Saat: 16:34:53
Güncelleme : 2018-03-31 16:34:53

Suriye’nin Halep kentinde, yüzlerce gösterici bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Daha önce başka ilçelerde olduğu gibi, Halep’te de Türk ordusuna çağrı yapan göstericiler, terör örgütünün zulmünden “bizi de kurtarın” dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin Afrin ilçesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Bölgede arama tarama faaliyetleri hala devam ederken, Suriye’nin Halep kentinde operasyona destek vermek için yüzlerce kişi toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya destek veren yüzlerce Suriye’li, Mehmetçik’e çağrıda bulunarak “bizi de kurtarın” dedi. 

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN “BİZİ DE KURTARIN”
Suriye'nin Halep iline bağlı Careblus ilçesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek içi yüzlerce kişi toplandı. Göstericiler, ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslendi. Zidane isimli bir Cerabluslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyerek, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Göstericiler aynı zamanda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da yaptıkları katliamların ve ihlallerin durdurulması çağrısında bulundu. 

 

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