Hindistan’da kast sisteminde en alt sınıf üyesi genç bir adam at sahibi olarak atına bindiği için dövülerek öldürüldü.

Hindistan’da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Gujarat eyaletinde meydana gelen olayda, kast sisteminde en alt sınıf üyesi genç bir adam at sahibi olduğu ve ata bindiği için dövülerek öldürüldü. Duyanları hayrete düşüren olayın ardından genç adamdan daha üst bir kasta üye olan üç adamın tutuklandığı öğrenildi.

ATA BİNMEK ÜST KASTLARA TANINAN AYRICALIKMIŞ

Öte yandan olayın ardından, öldürülen genç adamın babasının oğlunu bu konuda uyardığı ve ata binmenin üst kastlara tanınan bir ayrıcalık olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili üst kasta sahip üç kişi tutuklanırken olayı araştıran bir polisin cinayetin daha başka sebeplerden de işlenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

CESEDİ KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU

21 Yaşında ve çiftçi olduğu öğrenilen Pradeep Rathod isimli talihsiz adamın cansız bedeninin kanlar içinde yerde yatarken bulunduğu öğrenildi. Oğlunun cesedini bulan babanın, cesedin atın hemen yanında bulunduğunu söyledi.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

Öte yandan cinayetle ilgili açıklama yapan baba, oğlunun atları çok sevdiğini ve bu sevginin onun canına mal olduğunu söyledi. Daha öncede kendilerine at binmemeleri konusunda uyarılar yapıldığını söyleyen baba, atı satmamaları takdirde kendilerini öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi.