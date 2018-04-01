Siirt’te bölücü terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik korucusu şehit düşmüş, 6 asker ve 5 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan askerlerden birinin hastanede yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Siirt'te geride bıraktığımız gün PKK'lı teröristler tarafından yol yapım çalışmalarında emniyeti sağlamakta olan güvenlik güçlerine yönelik saldırı sonucunda, 6 güvenlik korucusu şehit düşmüş 6 asker ve 5 güvenlik korucusuda yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan uzman çavuşun tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve şehit düştüğü öğrenildi.

6 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Geride bıraktığımız gün Siirt Ormanardı köyünde yol yapım çalışmaları sırasında emniyeti sağlamakta olan güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler 6 güvenlik korucusunu şehit etmişti. PKK'lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 6 güvenlik korucusu şehit düşerken 6 asker ve 5 güvenlik korucusuda yaralanmıştı. Yaralanan askerlerden birinin acı haberi bugün alındı. Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden bir uzman çavuşun bugün sabah saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü öğrenildi. Diğer yaralı askerler ve güvenlik korucularının hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.