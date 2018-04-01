Samsun’da henüz 5 yaşındayken evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan ve bir daha hiçbir haber alınamayan Sinem Özdemir hala bulunamadı. Kayıp Sinem dosyasında eldeki tek şüphelinin mutfakta yaptırdığı inşaat üzerinde duruluyor.

18 yıl önce 5 yaşındayken evinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kaybolan ve bir daha hiçbir haber alınamayan Sinem Özdemir dosyası hala tamamlanamadı. Küçük kızın babası Mahmut Özdemir, 18 yıldır bulunamayan kızları için hala umutları olduğunu ve kızlarının ölü ya da diri bir şekilde bulunacağını söyledi.

ŞÜPHELİNİN KAZI YAPILAN MUTFAĞINDA KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Olay, 2000 yılı Haziran ayında Samsun İlkadım ilçesinde Zeytinlik Mahallesinde meydana geldi. Henüz 5 yaşındayken evinin önünde oyun oynadığı sıralarda ortadan kaybolan ve 18 yıldır hiçbir haber alınamayan Sinem Özdemir’e ait hala bir iz yok. Olayla ilgili tek şüpheli 2008 yılında aynı mahallede intihar eden Ahmet Demirci isimli adamın üzerine yoğunlaşıldı. Kaybolan Sinem’in evine çok yakın mesafede oturduğu öğrenilen Ahmet Demirci’nin 1995 yılında 2 kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdüğü öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasıyla intihar eden adamın karısı ifadeye çağırdı. Şahsın karısının verdiği ifadede, Ahmet Demirci’nin evinin mutfağında inşaat yaptırdığı ve mutfak tezgahını değiştirdiği öğrenildi. Bunun üzerine savcılık şimdilerde boş olan ve kullanılmayan evin mutfağında kazı çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda bir kişiye ait kafatası, diş ve kemik parçaları bulunduğu öğrenildi. Ancak evde bulunan kafatası ve kemik parçalarının Sinem Özdemir’e ait olmadığı ve 15 yaşındaki başka bir kız çocuğuna ait olduğu belirlendi. Şimdilerde 23 yaşlarına gelen Sinem Özdemir hala kayıp.