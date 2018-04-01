Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki ünlü isimlerle beraber Hatay’daki sınır karakolunu ziyaret etti. Askeri kamuflajla kameraların karşısına geçen Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da sınır noktasında yer alan Oğulpınar Karakolunu ziyaret etti. Sınırdaki askerlere moral vermek için Erdoğan’la beraber sınırı ziyarette bulunan ünlülerde kameraların karşısındaydı. Askeri kamuflajla kameralara önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin birlik ve beraberliğine değindi.

SINIRDAKİ ASKERLERE MORAL VERMEK İÇİN TOPLANDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde sınırdaki Mehmetçiğimize moral vermek için toplanan sanatçılar kameralar karşısında birlik ve beraberlik pozu verdi. Aralarında, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Hülya Koçyiğit, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Hakan Peker, Hande Yener ve Ajda Pekkan2ın yer aldığı sanatçı grubu askerlerimize destek amaçlı oluşturdukları toplulukla gurur tablosu çizdi. Askeri kamuflajla kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar ve sporcular göremezsiniz’ diyerek başladığı sözlerinde, Türkiye’de de ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçı topluluğunun gün geçtikçe sayısının azaldığını söyledi. Türkiye’nin askeri zaferleri ve sanat alanındaki başarılarıyla gün geçtikçe hızla ilerlediğini söylerken ‘Bugün burada şahit olduğumuz bu manzarada bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır.’ ifadeleriyle herkese bir kez daha teşekkür ettiğini söyledi ve konuşmasını sonlandırdı.