Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında sığınaklara saklanan sivilleri dışarı çıkartmak ve zorla silahlandırmak isteyen YPG’li teröristlerden akıl almaz oyun. Sivilleri kandırmak isteyen teröristler, kendilerine Türk askeri ve ÖSO süsü verip, sokaklarda ‘Allahu Ekber’ diye bağırmış.

Afrin’de Mehmetçik ve ÖSO tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin yaptıkları oyunlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde teröristlerin sivillere yaptıkları akıl almaz oyunu da vatandaşlar ortaya çıkardı. Teröristler, köye gelip ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak kendilerine ÖSO süsü vermiş, sığınaklarda bulunan sivilleri dışarı çıkarmaya çalışmış.

HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Afrin’e bağlı Meryemeyn köyü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlendi ve sivillerde yavaş yavaş normal hayatlarına dönmeye başladı. Köyde, teröristlerden kalan izler hala dururken, teröristlerin onlarca evi kendilerine sığınak yaptıkları, araçları ise yaktıkları öğrenildi. Sivillere ait evleri bomba ile tuzaklayan teröristler, çok sayıda evi de kullanılmaz hale getirdi.

SİVİLLERİ KANDIRMAK İÇİN BU YOLU SEÇMİŞLER

Köy, teröristlerden temizlenmeden önce, köylüler kendilerini korumak için sığınaklara saklanmışlar. Başlarından geçen olayları anlatan siviller, teröristlerin kendilerini kandırmak için sokaklarda ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak sanki ÖSO gelmiş gibi gösterdi. Köylüler ise Tekbir seslerini duyunca ÖSO ve Türk askerinin geldiğini düşünerek saklandıkları sığınaklardan dışarıya çıktı, ancak karşılarında PKKPYD ve YPG’li teröristleri gördü. Teröristlerin bu yöntemle, sivilleri zorla silah altına almaya çalıştıkları öğrenildi. Köylüler direnince de sivilleri sığınaklardan çıkaran teröristler, o sığınaklara kendileri saklandı. Mehmetçik ve ÖSO tarafından köy teröristlerden tamamen temizlenirken, siviller de rahat bir nefes aldı.