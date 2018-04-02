Batman’da kamyon şoförlüğü yapan 8 çocuk babası adam üçüncü kez evlenmek istediğini söyleyince 2 karısından feci şekilde dayak yedi. Yediği dayak sonucunda hastanelik olduğu öğrenilen adamın eşlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Batman’da yaşayan ve kamyon şoförlüğü yaptığı öğrenilen 8 çocuk babası Mehmet Salih E., yeni bir evlilik yapmak istediğini söyleyince 2 karısından feci şekilde dayak yedi. Olayın sonu hastanede biterken adamın eşlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

3. EVLİLİĞİNİ YAPMAK İSTEYİNCE GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI

Batman’ın merkez Petrolkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre, biri resmi diğeri imam nikahlı olan iki eşi ile beraber iki katlı bir evde yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Mehmet Salih E.’nin bu evliliklerinden 8 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Ancak bununla yetinmeyen adam üçüncü evliliğini yapmak istediğini söyleyince olanlar oldu. Adamın üçüncü kez evlenmek istediğini duyan eşleri öfkeden deliye döndü ve 52 yaşındaki Mehmet Salih E.’yi feci şekilde dövdü. İki eşi tarafından dayak yiyen adamı komşuları eşlerinin elinden zor kurtardı. Hastaneye kaldırılan adamın eşlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

AİLE İYİ GEÇİNİYORMUŞ

Batman’daki iki katlı evde altlı üstlü şekilde oturan biri imam diğeri resmi nikahlı eşlerin birbirleri ile iyi geçindiklerini söyleyen komşular, evden gelen kavga sesleri üzerine eve gittiklerinde Mehmet Selim E.’nin iki eşi tarafından sopalarla dövüldüğünü gördüklerini ve kavgayı ayırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan adam taburcu edilerek evine geri döndü.