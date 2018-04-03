ABD Başkanı Donaşd Trump, Suriye’deki askerleri ile ilgili net konuştu. ‘Artık eve dönüş zamanı geldi’ diyen Trump, bölgedeki askeri varlıkların geri döneceği sinyalini kesin olarak verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Suriye’deki askerleri en kısa sürede bölgeden çekeceklerini belirtmişti. Trump yaptığı son açıklamada, ‘Suriye’den eve dönüş zamanı geldi, bunu çok ciddi düşünüyorum.’ dedi.

RUSYA’YLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Suriye’deki varlıklarının ciddi külfet olduğunu söyleyen Trump, Suriye’den çekilme konusunu görüşmek için Savunma Bakanı ile bir araya geleceklerini açıkladı. Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iyi diyaloglar kurabileceğini düşündüğünü söyleyerek ‘Rusya’yla iyi geçinmek iyi bir şey’ dedi.

‘ASKERLERİMİZİ YURTLARINA GERİ GETİRMEK İSTİYORUM’

Basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuşmada, Suriye’den çıkmak istediğini ve askerlerini yurttan geri getirmek istediğini söyledi. Ulusunu yeniden yapılandırmak istediğini söyleyen Trump, Ortadoğu’ya son 7 yıl içinde 7 trilyon dolar para harcadıklarını ve karşılığında hiçbir şey almadıklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bu görüşmede Suriye meselesini konuşmuşlar ve ÖLDÜRÜLEN 15 Filistinli hakkında değerlendirme yapmışlardı. Trump ve Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında Trump’ın Suriye konusundaki kararlılığı dikkat çekmiş ve bu kararın görüşmeyle alakalı olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.