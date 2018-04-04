﻿ İstanbul’da Akıl Almaz Olay! Boşanmak İsteyen Eşine Zehirli Kahve İçirdi

İstanbul’da Akıl Almaz Olay! Boşanmak İsteyen Eşine Zehirli Kahve İçirdi

İstanbul’da eşi ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı boşanmak isteyen kadın, eşinin hazırladığı zehirliyi kahveyi içerek ölümden döndü. Cani koca ise tutuklansa da görülen dava da kesin bir delil olmadığı için beraat etti. İşte detaylar…

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İstanbul’da Akıl Almaz Olay! Boşanmak İsteyen Eşine Zehirli Kahve İçirdi
İstanbul’da Akıl Almaz Olay! Boşanmak İsteyen Eşine Zehirli Kahve İçirdi Tarih: 2018-04-04 Saat: 13:18:05
Güncelleme : 2018-04-04 13:18:05

İstanbul’da eşi ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı boşanmak isteyen kadın, eşinin hazırladığı zehirliyi kahveyi içerek ölümden döndü. Cani koca ise tutuklansa da görülen dava da kesin bir delil olmadığı için beraat etti. İşte detaylar…

İstanbul’da son derece akıl almaz bir olay yaşandı! İstanbul’da yaşayan Gurbet E. (32), uuzn süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Cengiz E. ile artık evliliğini sürdürmek istemedi ve eşinden boşanmak istedi. Ancak eşinin boşanmak istemesini kabullenemeyen 39 yaşındaki Cengiz E. ise iddialara göre eve getirdiği zehir ile kahve yaptı ve sabah uyanan eşine kahveyi içirdi. Kahveyi içen talihsiz kadının önce zehrin içinde bulunan asitten dolayı dili ve ağzı yandı. Ardından da ağzından köpükler gelmeye başladı. Cani koca ise hiçbir şey olmamış gibi eşini hastaneye kaldırdı.

YETERSİZ DELİLDEN DOLAYI BERAAT ETTİ

Hastanede ise yapılan tedaviler sonrasında kendisine gelen talihsiz kadın yaşadığı olayı anlattı ve eşinin kendisini zehirlediğini söyledi. Bunun üzerine ise yakalanarak gözaltına alınan Cengiz E., ifade işlemleri sonrasında çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava kapsamında ise hakim karşısına çıkan Cengiz E., eşinin savcılığa götürdüğü kahvenin kendisinin yaptığı kahve olduğunun kesin olmadığını dile getirdi ve beraat etmesini istedi. Mahkeme heyeti de yeterli delil olmamasından dolayı Cengiz E.’nin beraat etmesine karar verdi.

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