UBER ve taksiciler arasında süren rekabet çok farklı bir boyut aldı. Dünyanın her yerinde devam eden bu rekabet ABD’de dehşeti yaşattı ve son birkaç ayda UBER yüzünden gelirlerinde bir hayli düşüş yaşayan 4 taksicinin bunalıma girerek intihar ettikleri öğrenildi.

Dünyanın her yerinde UBER ve taksi yarışı sürerken son zamanlarda Türkiye’de İstanbul’da UBER krizi giderek tırmanmıştı. Öte yandan Amerika’nın her kentinde UBER ve taksi rekabetinin de yaşandığı ve özellikle sarı taksileriyle ünlü olan New York şehrinde bu rekabetin daha fazla olduğu tespit edildi. Rekabet sebebiyle bazı taksicilerin işlerini değiştirdiği bazılarının taksilerini sattığı hatta şehir değiştirdikleri bile oldu. Ancak son yaşananlar işin boyutunun giderek değiştiğini gösterdi.

4 TAKSİCİ BUNALIMA GİREREK İNTİHAR ETTİ

Amerika’da son birkaç ayda UBER rekabeti yüzünden bunalıma giren 4 taksicinin intihar ettiği öğrenildi. UBER sisteminin taksicilik mesleğini ortadan kaldırdığını söyleyen taksi şoförleri, daha fazla taksi şoförünün kendilerini öldürmemelerine ve protestoların artmamasına şaşırdıklarını söylüyor. İntihar eden 4 taksiciden birinin rekabet yüzünden evinin beşinci katından kendini attığı bir diğerinin evinin garajında kendini astığı diğerlerinin de bu rekabet yüzünden yaşamlarına son verdiği öğrenildi. Taksi şoförleri UBER krizi nedeniyle isyanlarını sürdürürken bazılarının bu durum nedeniyle iflas ettiği ve durumun çok ciddi boyutlara taşındığı belirtildi.