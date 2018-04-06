Fransa'nın Lyon kentinde 4 ayrı sevgilisi olan ve kadınları birbiri ile aldatan adam fena faka bastı. Kadınlar, aldatıldıklarını anlayınca internet üzerinden iletişime geçerek adamın evinin önünde toplandı. Adam evden çıkınca evire çevire döven kadınların bu davranışı, Ah Nerede İsimli Türk filmini hatırlattı.

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeşilçam klasiklerinden "Ah Nerede" filmi gerçek oldu. Fransa'nın Lyon kentinde filmin senaryosuna benzer bir olay yaşandı. Aynı anda 4 ayrı kadın ile ilişki yaşayan ve ismi açıklanmayan adam, aldatıldıklarını anlayan sevgililerinden fena halde dayak yedi.

KADINLAR İNTERNET ÜZERİNDEN ORGANİZE OLDU

Times gazetesinin haberine göre aldatıldıklarını anlayan 4 kadın, internet üzerinden organize olarak kendilerini aldatan adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşmaya karar verdi. Polisten alınan bilgiye göre, kadınlar adamı önce makasla tehdit etti, ardından da hakaret edip adamın kafasına vazo fırlattı. Adam can havli ile acil hattını arayınca olay yerine ambulans ve polis gönderildi. Kadınlar, olaydan iki gün sonra gözaltına alınırken, aynı zamanda olay sırasında sevgililerine aldıkları cep telefonu ve eşyalara da el koyan kadınların işlemleri sürüyor.

EYLÜL’DE MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

Kadınların grup olarak Eylül ayında şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmak suçlarından yargılanacakları öğrenildi. Adam ise olayı hafif sıyrıklarla aldatırken, polis adamın internet üzerinden başka kadınlarla da arkadaşlık kurduğunu söyledi. Le Progres adlı yerel gazete ise haberi 'gerçek bir intikam' başlığı ile verdi.