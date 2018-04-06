İstanbul’da eşinden boşanma kararı alan bir kadın, babasının evine yerleşti. Ancak iddialara göre babası boşanma kararı aldığı kocasına aşık oldu ve ona aşk mesajları atıp, küçük torununa da cinsel tacizde bulundu. İşte detaylar…

İstanbul’da görülmemiş olay! İstanbul’da yaşayan M.K, 2012 yılında E.K isimli sevgilisi ile evlendi ve bu evlilikten de bir kız çocuğu sahibi oldular. Fakat bir zaman sonra evde tartışmalar başlayınca ve şiddetli geçimsizlik yaşanınca M.K, çocuğunu da aldı ve babası Yaşar I.’nın yanına yerleşti. Daha sonra ise 2016 yılının Ağustos ile Eylül ayları arasında son derece şaşkınlık yaratan bir olay gerçekleşti ve kayınpeder Yaşar I. iddialara göre, damadına aşk dolu mesajlar gönderdi ve ona özel duygular beslediğini söyledi.

DAMAT ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak damadından karşılık bulamayan kayınpeder yeniden mesaj yolladı ve ona hakkını hele etmediğini belirtip, asla ihanet etmediğini de dile getirdi. Ardından da damadından intikam almak için iddialara göre küçük kız torunu ile yarı çıplak halde fotoğraf çekip ona yolladı. Bunun üzerine damat da savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise kayınpeder Yaşar I. suçlamaları kabul etmezken, M.K ise babasının dalağının olmadığını ve vücudunda yaralar çıktığı için atlette uzandığını, fotoğrafları da hatıra amaçlı çektirdiğini söyledi. Babasına iftira atarak çocuğunun velayetini almak için böyle bir şey yaptığını, bu yüzden de eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

KAYINPEDER BERAAT ETTİ

Sanıkların dinlenmesinin ardından ise mahkeme heyeti cinsel istismar suçunun yeterli delili bulunmamasından dolayı ve damat E.K’ya karşın işlenen taciz suçunun 6 aylık süreyi geçmesinden dolayı kayınpeder Yaşar I.’nın beraat etmesine karar verdi.