İstanbul Sancaktepe’de yer alan Aydos Ormanları’nda yangın çıktı. Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de yangına müdahale için bölgeye intikal ettikleri görüldü.

İstanbul Sancaktepe’de yer alan Aydos Ormanları’nda yangın çıktı. Yangının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahale ettiği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de yangına müdahale için bölgeye gittiği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıntılar Geliyor...