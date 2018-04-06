﻿ Flaş Haber! Dışişleri’nden Çok Kritik Münbiç Kararı: ABD İle Görüşmeler Askıya Alındı

Flaş Haber! Dışişleri’nden Çok Kritik Münbiç Kararı: ABD İle Görüşmeler Askıya Alındı

Dışişleri Kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, ABD ile yapılan Münbiç görüşmelerinin yeni Dışişleri Bakanı göreve gelene kadar askıya alındığını ve Münbiç konusunda detaylara girilmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar…

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Flaş Haber! Dışişleri’nden Çok Kritik Münbiç Kararı: ABD İle Görüşmeler Askıya Alındı
Flaş Haber! Dışişleri’nden Çok Kritik Münbiç Kararı: ABD İle Görüşmeler Askıya Alındı Tarih: 2018-04-06 Saat: 19:22:44
Güncelleme : 2018-04-06 19:22:44

Dışişleri Kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, ABD ile yapılan Münbiç görüşmelerinin yeni Dışişleri Bakanı göreve gelene kadar askıya alındığını ve Münbiç konusunda detaylara girilmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar…

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, Ankara tarafından ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı’nın göreve gelmesi süresince ABD ile Münbiç konusunda detaylara girilmeyeceği ve bu konunun kısa süreliğine askıya alındığı açıklamaları geldi. 

MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Dışişleri Kaynaklarına göre, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Münbiç görüşmelerinin ABD Dışişleri Bakanlığı’na getirilecek olan isim görevine başlayana kadar askıya alındığı ve Münbiç konusunda ABD ile detaylara girilmeyeceği bilgilerine yer verildi. 

GÖRÜŞMELER YAPICI YÖNDE İLERLİYORDU

Öte yandan ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen Münbiç görüşmelerinde bir takım ham malzemeler oluşturulduğu ve genel olarak yapıcı bir egzersiz başladığı belirtildi. ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Münbiç görüşmelerinde olumlu yönde ilerleme sürdürülse de Dışişleri Kaynakları, ABD’de görevden alınan Tillerson’ın yerine yeni bir Dışişleri Bakanı gelene kadar Münbiç görüşmelerinin askıya alındığı belirtildi.

‘İRANLILAR TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ÇABALARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYOR’

Öte yandan Türkiye, Rusya ve İran’ın gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yaptığı açıklamaların ardından, Dışişleri Kaynaklarından yapılan açıklamada, İranlıların Türkiye’nin güvenlik çabalarını anlayışla karşıladığı ve Türkiye ile İran’ın fikir birliğinde olmadığı tek noktanın koordine halinde olunmasının beklendiği ifadelerine yer verildi. 

 

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