Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Mart-6 Nisan arasında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bir açıklama yaptı ve 1 hafta içerisinde 4’ü sözde lider kadroda bulunan 108 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin korunması için bölücü terör örgütlerine yönelik büyük bir mücadele veriyor ve bu operasyonlarını yurt içerisinde sürdürdüğü gibi sınır ötesinde de aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bu operasyonlar hakkında ise bir açıklama metni yayınlayan TSK, son bir hafta içerisinde 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Doğu bölgelerinde ve son zamanlarında özellikle Amanos Dağları’nda operasyonlarını devam ettiren Mehmetçik, bu bölgelerde tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirirken, bunun yanı sıra çok sayıda mühimmatı da ele geçirdi ve çok sayıda sığınağı da imha etti. Bununla beraber bölgede yapılan operasyonlarda ise çok sayıda kaçak akaryakıt ve kaçak sigara ile birlikte oldukça fazla bir miktarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği açıklandı.

31 Mart tarihinden 6 Nisan’a kadar terörle mücadele konusunda olanlar hakkında bir açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, 108 teröristin öldürüldüğünü ve bu teröristlerden 4’ünün sözde lider kadroda bulunduğunu duyurdu. Yapılan operasyonlarda ise şuana kadar 10 askerin şehit düştüğü ve 29 askerin de yaralandığı belirtildi.