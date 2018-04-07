Erzurum’da 28 yaşındaki N.D isimli bir kadın evde kimse yokken komşusu olan İ.K’nin kendisini dudağından öperek taciz ettiğini belirtip şikayetçi olmuştu. İ.K’nın cezaevine girmesinin ardından ise N.D, böyle bir şeyin olmadığını ve vicdan azabı çektiğini belirterek şikayetini geri aldı. Mahkeme ise infazın durdurulma kararını kabul etmedi. İşte detaylar…

Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde 2009 yılında 28 yaşındaki N.D isimli bir genç kadın, komşuları olan 30 yaşındaki İ.K’nın evde kimsenin olmadığı bir gün yanına geldiğini ve kendisini dudağından öperek taciz ettiğini ve ilişkiye girmeyi teklif ettiği iddiası ile karakola giderek şikayetçi oldu. İ.K ise bu şikayet sonrasında hemen gözaltına alındı ve ardından da Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 8 yıl 11 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ancak 2016 yılında ise yapılan yeniden yargılamada İ.K’ya 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM DİYEREK ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Mahkemenin aldığı bu karar sonrasında ise N.D isimli kızın anne ve babası, kızları ile konuştuğunda sürekli olarak şaibeli şeyler söylemesinden dolayı böyle bir şeyin olmadığını anladıklarını ve bu yüzden şikayetlerini geri aldıklarını belirten bir dilekçe sundular. Olayı ilk duyduklarında ise paniğe kapıldıkları için şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

Anne ve babasının yanı sıra N.D’de vicdan azabı çektiğini ve böyle bir şeyin olmadığını bu yüzden şikayetini geri aldığını ifade etti ve pişman olduğunu söyledi. Bu yüzden de infazın durdurulmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetti.