Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesi’nde Hayati B. isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı eşini ve eşinin ilk evliliğinden olan 2 çocuğunu boğarak öldürdü. Daha sonra da eşinin M.Y isimli kız çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçtı. İşte detaylar…

Tekirdağ’da tam anlamıyla vahşet denilebilecek bir olay meydana geldi! Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesi’nde yaşamakta olan Hayati B.ve Güzel B., bundan yaklaşık olarak 4 ay önce “Fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak” suçlarından dolayı yattıkları cezaevinden tahliye edildiler.

Bugün ise evde Hayati B. ve eşi Güzel B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıka tartışma ise giderek daha da büyünce Hayati B., eline aldığı sert bir cisim ile önce eşine sonra da onun ilk evliliğinden olan 2 çocuğuna vurdu. Aldıkları darbe sonrasında yere yığılan Güzel B. ve iki çocuğunu ise hıncını alamayan Hayati B. boğarak öldürdü.

EŞİNİN KIZINI ALIP KAÇTI

Eşini ve ilk evliliğinden olan 2 erkek çocuğunu boğarak öldüren Hayati B., yine eşinin kızı olan M.Y’yi da aldı ve olay yerinden kaçtı. Olayı camların kırık olması sayesinde fark eden Güzel B.’nin komşuları ise hemen Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ise kısa süre içerisinde gelen Jandarma ekipleri hemen güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise Güzel B. ve çocuklarının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri ise Hayati B.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.