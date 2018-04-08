﻿ Böyle Rezalet Görülmedi! 23 Yıllık Eşinin Acısını Dindirmek İçin Köpeğine Tecavüz Etti

Böyle Rezalet Görülmedi! 23 Yıllık Eşinin Acısını Dindirmek İçin Köpeğine Tecavüz Etti

İngiltere’de yaşamakta olan 51 yaşındaki bir adamın evinde arama yapan polisler, adamın köpeğine tecavüz ettiği görüntüleri buldu. Görüntüleri kabul eden adam ise bunu 23 yıllık eşinin hayatını kaybetmesinden sonra acısını dindirmek için yaptığını ifade etti. İşte detaylar…

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Böyle Rezalet Görülmedi! 23 Yıllık Eşinin Acısını Dindirmek İçin Köpeğine Tecavüz Etti
Böyle Rezalet Görülmedi! 23 Yıllık Eşinin Acısını Dindirmek İçin Köpeğine Tecavüz Etti Tarih: 2018-04-08 Saat: 00:16:50
Güncelleme : 2018-04-08 00:16:50

İngiltere’de yaşamakta olan 51 yaşındaki bir adamın evinde arama yapan polisler, adamın köpeğine tecavüz ettiği görüntüleri buldu. Görüntüleri kabul eden adam ise bunu 23 yıllık eşinin hayatını kaybetmesinden sonra acısını dindirmek için yaptığını ifade etti. İşte detaylar…

İngiltere’de tam anlamıyla rezalet bir olay yaşandı! 51 yaşındaki bir adamın evinde arama yapan polis ekipler, adamın köpeğine tecavüz ettiği görüntüleri ele geçirirken, adam ölen eşinin acısını dindirmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

İngiltere’de yaşamakta olan 51 yaşındaki Nick Tyson’ın evinde aşka bir suçtan dolayı arama yapmakta olan polis ekipleri, şok oldukları bir olay yaşadılar. Evde arama yapan polis ekipleri, Tyson’ın bilgisayarında ve cep telefonunda köpeğine tecavüz ettiği görüntülere ve yasa dışı olarak çocukların oynatıldığı cinsel içerikli film görüntülerine rastladı.

EŞİNİN ACISINI DİNDİREBİLMEK İÇİN BUNLARI YAPMIŞ

İngiltere’de işlediği bir suçtan ötürü Nick Tyson isimli 51 yaşındaki bir adamın evini basan polis ekipleri, adam cep telefonu ve bilgisayarında köpeğe tecavüz ettiği ve yasa dışı cinsel içerikli film görüntülerine rastladı. Yaşanılan olay sonrasında bu suçlardan dolayı da hakkında soruşturma açılan Tyson, 23 yıllık eşinin vefat etmesinin ardından acısını dindirebilmek için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Mahkeme ise 51 yaşındaki adama bu görüntülerden dolayı 21 ay hapis cezası verdi.

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