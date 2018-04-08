Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde ki bir şantiye alanında beton mikserinin manevra yaptığı esnada bir işçi altında kaldı ve olay yerinde feci şekilde can verdi. İşte detaylar…

Kocaeli’nde şantiye alanında beton mikserinin çarptığı bir işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde bulunan Sanayi Mahallesi’nde ki bir inşaat alanında saat 19:00 civarında İsmail M. kullandığı beton mikseri ile şantiye alanında manevra yapmak istedi. Ancak şantiye alanında manevra yaptığı esnada ise 55 yaşındaki Mehmet Kuku beton mikserinin altında kaldı. Mehmet Kuku’ya çarptığını fark eden şoför İsmail M. ise hemen kamyondan inerek talihsiz adamın yanına koşturdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Beton mikserinin Mehmet Kuku’ya çarptığını gören diğer işçiler de kamyon şoförü İsmail M. gibi hemen talihsiz adamın yanına koşturdu ve Kuku’yu kanlar içinde görür görmez hemen sağlık ekiplerine ve polise durumu bildirdiler.

Alınan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise müdahale etmek istedikleri Kuku’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Kuku’nun hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise şantiyede büyük bir üzüntü yaşarken, savcı incelemesi sonrasında ise ceset hastane morguna kaldırıldı ve beton mikserinin şoförü İsmail M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili de soruşturma başladı.