Çin’de yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Spor salonunda yaşanan bir kaza sonucunda küçük bir çocuk elinde oynadığı topu koşu bandına sıkıştırdı. Topunu almak isteyen küçük çocuğun kolunu koşu bandına kaptırdığı görüldü. Bu anlarda koşu bandının üzerindeki bir kadının olayı umursamaması dikkat çekti.

Olay, Çin’de bir spor salonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, spor salonunda elinde topla oynayan küçük bir çocuğun yoga topunun banda sıkışması sonucunda topunu almak istediği ancak kolunu koşu bandına kaptırdığı görüldü. Büyük korku yaşadığı görülen küçük çocuğun ne yapacağını şaşırdığı görülürken o anlarda bandın üzerindeki kadının olaya tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

ÇARESİZCE KALAKALDI

Elinde oynadığı yoga topunu bir anda elinden kaçıran küçük çocuğun topunun banda sıkıştığı öğrenilirken küçük çocuğun topu almak için uzanmasıyla kolunun banda sıkıştığı görüldü. Korlu dolu anlar yaşayan çocuğun çaresizce kalakaldığı görüntülere yansırken o sırada bandın üzerinde spor yapan bir kadının olayı görmesine rağmen hiçbir müdahalede bulunmaması da büyük tepki çekti. Bu sıralarda çocuğun annesinin durumu fark ederek çocuğun yanına koşarak kolu banda sıkışan çocuğunu kurtardığı görüldü. Bu anlarda olayı an be an izleyen diğer kadın sporuna kaldığı yerden devam ederek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Çocuğun olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken yaşanan korku dolu anlar spor salonunun güvenlik kamerasına an be an yansıdı.