ABD savaş gemilerinin rotasını Suriye’ye çevirerek harekete geçtiği görüldü. Bu durum sonrasında Rus savaş uçaklarının ABD gemisini alçak uçuşla taciz ettiği öğrenildi.

ABD savaş gemilerinin Suriye’ye doğru harekete geçmesinin ardından Rus savaş uçaklarının gemiyi alçak uçuşla taciz ettiği belirtildi.

4 DEFA ALÇAK UÇUŞLA TACİZ ETTİ

Alınan bilgilere göre, 60 adet Tomahawk taşıdığı belirtilen ABD destroyerinin Kıbrıs Larnaka limanından ayrıldığı ve rotasını Suriye’ye çevirerek Suriye karasularına kadar geldiği belirtildi. Bu durum karşısında Rus uçaklarının tam 4 defa alçak uçuşla ABD savaş gemilerini taciz ettiği öğrenildi.

60 ADET FÜZE TAŞIYOR

ABD’ye ait olan ve içerisinde 60 adet Tomahawk füzesi taşıdığı öğrenilen Donald Cook isimli destroyerinin Kıbrıs Larnaka limanından ayrıldığı ve Tartus’un 100 kilometre açığına kadar geldiği belirtildi.

RUS JETLERİ ALÇAK UÇUŞ YAPTI

ABD savaş gemilerinin hareket etmesi üzerine Rus jetlerinin anında hareketlendiği ve 4 kez alçak uçuş yaparak gemileri taciz ettiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Alınan bilgilere göre, ABD savaş gemileri içerisinde yer alan 60 adet füzenin ‘Arleigh Burke’ sınıfı olduğu belirtildi. ABD savaş gemisinin Suriye karasularına kadar gelmesi üzerine Suriye jetlerinin havalanması sonucunda sık sık gerginlik yaşandığı öğrenildi. Henüz gemilerin rotasını değiştirip değiştirmediği ise bilinmiyor.