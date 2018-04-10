Diş hekiminin 19 yaşındaki hastasına fazla anestezi vererek tecavüz ettiği iddia edilirken aynı hekimin daha önce 3 hastasına da aynı yöntemle tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Olay, Belçika’da Brüksel Ganshoren bölgesinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan 48 yaşında olduğu öğrenilen diş hekiminin 2012-2013 yılları arasında 3 hastasına fazla anestezi vererek bayılttığı ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Tecavüze uğrayan 3 hastanın diş hekimine dava açtığı öğrenildi.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KADINI BAYILTARAK TECAVÜZ ETMİŞ

Davacılar arasında olan 19 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın avukatıKenis, 2012 tılında tedavi için başvurduğu diş hekiminin müvekkiline gereğinden fazla anestezi vererek bayılttığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Öte yandan aynı tarihler arasında aynı diş hekimine başvurduklarını söyleyen diğer 2 davacı da bayıltılarak tecavüze uğradıklarını öne sürdü.

DİŞ HEKİMİNE 5 YIL HAPİS CEZASI

3 davacının da aynı kişiden cinsel istismara yönelik açtığı davalar sonucunda 48 yaşındaki ismi açıklanmayan diş hekimi Brüksel Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından cezanın 2 yıl ertelenmesine ve diş hekiminin tecavüz ettiği davacılara para cezası ödemekle hükümlü kılınmasına karar verildiği öğrenildi. Aynı zamanda doktorluk lisansı devam eden diş hekiminin lisansının iptal edilmesi içinde gereken çalışmaların yürütüldüğü ve bu kişinin bir an önce doktorluk görevini sonlandırması gerektiği belirtildi.