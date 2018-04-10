ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin açıklanmasının ardından Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı açıklaması geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki kriz sebebiyle bu haftaki Latin Amerika ziyaretini iptal ettiği açıklaması geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın ardından Trump’ın Suriye’deki durumları değerlendirmek için ABD’de olacağı belirtildi. Trump’ın Latin Amerika ziyaretine yardımcısı Mike Pence’nin gideceği aktarıldı.

TRUMP ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye krizi nedeniyle Latin Amerika’ya yapacağı ziyaretini iptal ettiği ve Suriye’deki durumu değerlendirmek için ABD’de bulunacağı aktarıldı. Trump’ın Cuma günü Peru’da gerçekleştirilecek zirveye katılması daha sonrada Kolombiya’yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

SURİYE’DEKİ DURUMU DEĞERLENDİRECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ten yapılan açıklamada, Trump’ın bu hafta gerçekleştireceği ziyaretlere yardımcısı Mike Pence’nin katılacağı Trump’ın da Suriye’deki krizi değerlendirmek ve olayları yakından takip etmek için ABD’de bulunacağını belirtti.

TRUMP ASKERLERLE GÖRÜŞMEDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da yapılacak olan tam teşekküllü kabine toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulunmuş ve Suriye’nin başkenti Şam’ın Duma kırsalındaki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Durumu değerlendirdiğini söyleyen Trump, askerlerle görüşmelerinin sürdüğünü aktarmıştı. Trump açıklamalarında, ‘Durumu son derece yakından takip ediyoruz, ordumuzla ve diğer askerlerle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içerisinde büyük bir karar alacağız.’ dedi.