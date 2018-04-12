Ünlü Bulgar asıllı kahin Baba Vanga DEAŞ’ın varoluşu, 11 Eylül olayları, Brexit gibi tüm dünyayı fazlasıyla etkileyen olaylarla ilgili kehanetlerde bulunmuş ve birçok kehaneti de gerçek olmuştu. Baba Vanga’nın hiç bilinmeyen ve duyulmayan bir kehaneti daha ortaya çıktı.

Bulgar asıllı gerçek adı Vangelia Gushterova olan tüm dünya tarafından Baba Vanga olarak bilinen ünlü kahin dünyayı etkileyecek kadar önemli olayları önceden öngörmesi ile biliniyor. 1996 yılında hayatını kaybeden Vanga, 51’inci yüzyılda dünyanın sonunun geleceğini tahmin ettiği biliniyor. Öte yandan DEAŞ’ın varoluşu, 11 Eylül olayları, İngiltere’nin AB’den ayrılık süreci gibi tüm dünyayı derinden etkileyecek olayları önceden tahmin eden ünlü kahinin hiç bilinmeyen bir tahmini daha ortaya çıktı.

VANGA'NIN PUTİN KEHANETİ

Baba Vanga’nın 2018 yılı için yapmış olduğu kehanetlerde biliniyordu. Ancak ünlü kahinin hiç bilinmeyen ve duyulmayan bir kehaneti daha ortaya çıktı. 1979 yılında yapılan bu kehanet Rusya ile ilgiliydi. Vanga’nın kehanetinde Rusya’yı kimsenin durduramayacağı ve tüm dünyanın süper gücünün Rusya olacağını belirttiği öğrenildi. Aynı zamanda Vanga’nın ‘Her şey buz gibi çözülecek geriye yalnızca el değmemiş olarak Vladimir’in ihtişamı, Rusya’nın ihtişamı kalacak.’ dediği öğrenildi. Vanga’nın buradaki kehanetinin Vladimir Putin olduğu öne sürüldü. Öte yandan Vanga’nın kehanetleri arasında, 2018 yılında Çin’in ABD’yi geçerek dünyanın yeni süper gücü olacağını da söylediği iddia ediyor.