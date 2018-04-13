Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı artıyor. Almanya’nın aile birleşmesini zorlaştırmasının ardından bazı Suriyeli sığınmacıların Almanya’dan Türkiye’ye geri dönmeye başladığı öğrenildi.

Almanya hükümetinin ‘Geçici Koruma Statüsü’ adı altında sığınmacılara tanınan hakları sınırlandırılması sebebiyle Almanya’da bulunan Suriyeli mültecilerin yasa dışı yollarla Türkiye’ye dönmeye başladığı öğrenildi.

ALMANYA’DAKİ MÜLTECİLER TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Almanya’da oturma izinleri bulunan Suriyelilerin sayısı net olarak bilinmezken mültecileri yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen bir kaçakçının Türkiye2ye Almanya’dan her gün yaklaşık 50 Suriyeli mülteci getirdiğini söylediği öğrenildi.

ALMANYA MÜLTECİ AİLELERİN BİRLEŞMESİNİ ZORUNLU KILDI

Öte yandan Almanya hükümeti münferit bazı olaylardan haberdar olunduğu için böyle bir durumun yaşanmasını engellemek amacıyla sığınmacıların aileleri ile birleşmesini zorunlu hale getirdiği öğrenildi.

AB ÜLKELERİNE SEYEHATLERİ MÜMKÜN

Almanya’da oturma izinleri olan mülteciler karayolu vasıtasıyla diğer AB ülkelerine seyahat edebildikleri için Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli sayısı hakkında kesin bir rakam verilemiyor. Aynı zamanda Almanya ve AB’nin göç krizi kapsamında Türkiye’nin yükünü hafifletmek amacıyla 2016 yılında yaptığı anlaşma hatırlatılarak Almanya’nın şimdilerde verdiği kararla Suriyeli mültecileri Türkiye’ye dönmek durumunda bırakmasının çok saçma bir durum olduğu belirtiliyor. Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü olan Luise Amtsberg, Alman hükümetinin izlediği bu politikayı ve Suriyeli mülteciler için aile birleşiminin zorunlu kılınmasını net bir dille eleştirdi.