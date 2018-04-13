Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ve ABD lideri Trump ile yaptığı görüşmeler hakkında detaylar verdi. İki liderle Suriye’deki son gelişmeleri konuştuklarını söyleyen Erdoğan, Putin’in özel temsilcilerine Doğu Guta’da çekilmiş olan videoları verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazını eda etmesinin ardından dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerle ilgili detaylara değinen Erdoğan, iki liderle yaptığı görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusunu ele aldıklarını belirtti. İki ülke arasında suların ısınmasının doğru olmayacağını aktardığını söyleyen Erdoğan, Putin’in özel temsilcisine Doğu Guta’da çekilmiş olan videoları verdiğini ekledi.

DOĞU GUTA’DAKİ GÖRÜNTÜLERİ PUTİN’E ULAŞTIRDIĞINI AÇIKLADI

Son günlerin en gergin konusu olan Suriye konusu ile ilgili hem Putin hem de Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de barışın sağlanabilmesi için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu ve barışın temin edilebilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını konuştuklarını aktardı. Öte yandan Duma ve Doğu Guta’daki can yakıcı gelişmelerle ilgili Putin’e ellerindeki videoları ulaştırdığını söyleyen Erdoğan, bu bölgelerdeki katliamların son bulması için temennilerde bulunduğunu belirtti.

‘KOALİSYON ÜLKELERİNİN YUMUŞAMASINI İSTİYORUZ’

Erdoğan, başta ABD olmak üzere Rusya ve bütün koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istediklerini belirterek meseleyi barışla noktalamak ve havayı yumuşatmak gerektiğini ifadelerine ekledi.