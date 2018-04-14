Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da çobanlar ve çiftçilerin arasında yaşanan çatışmaların gün geçtikçe daha da arttığı ve 91 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Batı Afrika ülkelerinden olan Nijerya’da çoban ve çiftçi çatışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre, ülkede Benue, Taraba ve Zamfara eyaletlerinde güvenlik güçlerinin aradan çekilmesiyle çobanlar ve çiftçiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği ve şimdiye kadar 91 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

WUKARİ BÖLGESİNDE 25 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Taraba Valisi olan Darius yaptığı açıklamada, Wukari bölgesinde de yaşanan çoban-çiftçi çatışmalarında şimdiye kadar 25 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Çatışmalar sırasında ölenler ve yaralananların yanı sıra çok sayıda kişinin de kaybolduğunu ve çok sayıda evin ateşe verildiğini aktardı. Aynı zamanda ülkenin Benue eyaletinde de çatışmaların şiddetli bir şekilde devam ettiği ve 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca bölgedeki çatışmalar yüzünden onlarca kişinin evini etmek zorunda kaldığı da belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Ülkenin Benue, Kogi, Kaduna, Zamfara ve Taraba eyaletlerinde yaşanan çoban-çiftçi çatışmalarından dolayı bölgelerin yatışması ve sakinliğin sağlanması için güvenlik güçleri görevlendirilmiş ancak güvenlik güçlerinin 31 Mart’ta hiçbir gerekçe göstermeden geri çekildiği belirtilmişti. Güvenlik güçlerinin aradan çekilmesinin ardından çatışmaların şiddetinin daha da arttığı ve son 2 haftada ölenlerin sayısının yüzü geçtiği aktarıldı.