ABD’nin Frabsa ve İngiltere’nin katılımıyla gerçekleştirdiği Şam operasyonu sonrasında bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasarın oldukça fazla olduğu görüldü.

Dünya gündemi günlerdir ABD’nin Suriye’yi vurma açıklamasına odaklanmış ve gündem günden güne ısınmıştı. ABD, Fransa ve İngiltere ile yaptığı ortak operasyon sonucunda Suriye’nin başkenti olan Şam’ın doğusunda bulunan Barza bilimsel araştırma merkezini vurdu. Vurulan merkezdeki bilanço gün ağarınca ortaya çıktı.

KİMYASAL SİLAHLAR ÜRETİLİYORDU

ABD, İngiltere ve Fransa’nın ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Şam’da yer alan Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen bilançonun görüntüleri yayınlanırken bazı kaynaklara göre, Barza bilimsel araştırma merkezinde kimyasal silahlar üretildiği iddia edildi. Bu kimyasal silahlar Doğu Guta başta olmak üzere daha önce sivillerin hedef alındığı birçok saldırıda kullanılmıştı.

3 HEDEFE 100’DEN FAZLA FÜZE ATILMIŞTI

Esad rejiminin kabul etmediği ancak Doğu Guta’da en az 40 sivilin hayatına mal olduğu kimyasal silah saldırısının ardından ABD, İngiltere ve Fransa’nın da katıldığı operasyonla Şam’da Esad rejimine ait olan askeri üsleri güdümlü füze ve savaş uçakları ile vurdu. Fransa ve İngiltere’nin de katıldığı bu operasyonda Suriye’de 3 hedefe 100’den fazla füze fırlattı. Başlayan Suriye operasyonunu ABD Başkanı Donald Trump, televizyondan canlı olarak yaptığı açıklamada kamuoyuna duyurdu ve operasyonla ilgili detay verdi.