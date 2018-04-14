ABD ve koalisyon güçlerinin Suriye’nin Şam rejimine düzenlediği saldırının ardından Beşar Esad’tan ilk açıklama geldi. Saldırının üstünden saatler geçtikten sonra konuşan Esad, ‘Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı.’ dedi.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın da destek verdiği operasyonla dün gece saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’daki hedeflerin vurulmaya başlandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurulan bu operasyon sonrasında Esad’tan ilk açıklama geldi.

TÜM GECE BOYUNCA TEPESİNE FÜZE YAĞMIŞTI

ABD’nin operasyon açıklamasının ardından gece saatlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar tepesine füze yağan Beşar Esad’tan ilk açıklama geldi. Esad, Batı’nın çatışmalardaki kontrolünü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyleyerek bu saldırının ülkenin her yerindeki teröristlerle savaşarak yok etme kararlılığını daha da arttırdığını belirtti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir art arda attığı mesajlarla Suriye’ye bir operasyon olacağını ve bunda kararlı olduklarını belirtiyordu. Trump’ın Suriye konusunda gerçekleştirdiği toplantılarda operasyon için karar verilemediği belirtilirken dün gece saatlerinde ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye rejimine yönelik saldırısını gerçekleştirdi. Saldırıda, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bir kimyasal silah araştırma merkezini ve Humus’un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilgili bir komuta merkezini vurmuştu. Gece boyunca 3 ayrı noktaya 100’den fazla füze atıldığı da belirtildi.